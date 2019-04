Franse politie ontmaskert Guinees (47) die als 16-jarige asiel aanvraagt

Rel in Spaanse racerij: pitspoezen gezocht met borstom­vang van een meter

13:36 In Spanje is heisa ontstaan over de eisen waar grid girls aan moeten voldoen. Niet het charmant hanteren van de startbordjes en het uitreiken van de prijzen staat voorop. Nee, de dames in kwestie moeten beschikken over rondingen van formaat. De gevraagde borstomtrek van de twee gezochte hostesses voor een motor- en autospektakel zorgt nu voor een rel van proporties.