Franse politie schiet in Avignon aanvaller met vuurwapen dood

De actie volgt op een terreuraanval in het eveneens Zuid-Franse Nice, waarbij een vermeende moslimterrorist meerdere mensen vermoordde . Of er een verband is tussen beide aanvallen, is onduidelijk.

Consulaat

Docent

Over het motief voor de aanval is niets bekendgemaakt, maar de wijze waarop in Frankrijk is gereageerd op de recente dood van docent Samuel Paty heeft in sommige moslimlanden geleid tot onrust. De Franse docent had in de klas spotprenten getoond van de profeet Mohammed en is later onthoofd door een moslimextremist. De spotprenten zijn later veelvuldig getoond tijdens marsen waarin mensen solidariteit betoogden met de vermoorde docent.