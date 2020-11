Franse president ‘geschokt’ door beelden geweld tegen zwarte man, agenten in hechtenis

Donateur klaagt pro-Trumpgroep aan om uitblijven bewijs fraude

26 november Een pro-Trumpgroep die heeft beloofd bewijs aan het licht te brengen voor de vermeende fraude door de Democraten bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, is aangeklaagd door een van zijn donateurs. De man uit North Carolina, die 2,5 miljoen dollar had geschonken, is boos dat er niets van de belofte is waargemaakt.