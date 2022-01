Franse presidentskandidaat Zemmour krijgt boete voor aanzetten tot haat tegen migranten

De extreemrechtse Franse presidentskandidaat Eric Zemmour moet een boete van 10.000 euro betalen wegens aanzetten tot haat. Zemmour zei in 2020 dat jonge migranten die alleen naar Frankrijk komen ’geen reden hebben om hier te zijn’. Hij noemde hen dieven, moordenaars en verkrachters. Zemmours advocaat heeft reeds aangekondigd in beroep te gaan.

Zemmour is uitermate omstreden én ontzettend populair. De presidentskandidaat krijgt regelmatig het verwijt racistisch te zijn, en migranten de schuld te geven van alles wat er mis gaat. Bij zijn eerste verkiezingsbijeenkomst drongen antiracisme-activisten binnen om te protesteren. Zij werden vervolgens in elkaar geslagen door Zemmour-aanhangers.

De uitspraak waarvoor Zemmour nu is veroordeeld deed hij bij de Franse nieuwszender CNews. Hij sprak daar over kinderen die naar Frankrijk komen zonder ouders of voogden. Hij zei: ,,Ze zijn dieven, ze zijn moordenaars, ze zijn verkrachters. Dat is alles wat ze zijn. We moeten ze terugsturen. Deze mensen kosten ons geld.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De advocaat van presidentskandidaat Eric Zemmour, Olivier Pardo, spreekt met de media na de rechtszaak. © AP/Francois Mori

De presidentskandidaat was niet bij de rechtszaak aanwezig, noch bij de uitspraak. In een statement in november veroordeelde hij ‘een poging om (hem) te intimideren’ door aanklagers en anti-racismegroepen. Hij zei dat het politieke debat niet in de rechtbank plaatsvindt.

,,De alleenstaande buitenlandse minderjarigen die bescherming komen zoeken in Frankrijk, evenals al degenen die hun best doen om hen die te bieden, zullen nooit bruikbare zondebokken zijn voor welke presidentiële ambitie dan ook”, reageerde Stéphane Troussel, voorzitter van de departementale raad van Seine-Saint-Denis.

Andere rechtszaken

Het is niet de enige lopende rechtszaak waarbij Zemmour betrokken is; donderdag is er een hoger beroep over uitspraken die de presidentskandidaat in 2019 deed. Hij zou destijds misdaden tegen de mensheid hebben bestreden. Het betrof een televisiedebat, waarin hij beweerde dat maarschalk Philippe Petain, hoofd van collaborerende regering van Vichy-Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Franse Joden van de holocaust had gered. Afgelopen maanden heeft hij vergelijkbare opmerkingen gemaakt.

Zemmour is eerder al eens veroordeeld voor het aanzetten tot raciale haat nadat hij discriminatie tegen zwarte en Arabische mensen rechtvaardigde in 2010, en voor aanzetten tot religieuze haat wegens anti-Islam-opmerkingen in 2016.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: