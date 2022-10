Franse regering dreigt blokkades bij tankstations te beëindigen: ‘Als dat gebeurt, is het oorlog’

De regering zet zowel de oliebedrijven als de vakbonden onder druk. ,,Het is onaanvaardbaar dat een heel land wordt platgelegd’’, zei minister Bruno Le Maire (Economische Zaken). ,,Het algemeen belang moet boven de belangen van Total en de vakbonden gaan. Er moet snel een oplossing komen.’’



Intussen worden de problemen de laatste dagen steeds nijpender. In het noorden van Frankrijk zit zelfs meer dan de helft van alle tankstations met tekorten. Sommige pompen zijn al dagenlang gereserveerd voor bijvoorbeeld politie en ambulances, om te voorkomen dat die de weg niet meer op kunnen. In en rond Parijs leiden de problemen soms tot extreem lange files bij de paar tankstations die nog wel open zijn. Verplegers zeggen steeds moeilijker patiënten thuis te kunnen bezoeken, wegens gebrek aan benzine.



En ook in het zuiden van Frankrijk zijn er op veel plaatsen tekorten. Op Twitter postten mensen filmpjes waarop te zien is zien hoe ze zelfs ’s nachts uren lang in de file staan bij pompstations in Marseille. ‘Ik ben hier om 4 uur vannacht gekomen zodat ik ’s morgens naar mijn werk kon’, vertelde een vrouw.



In sommige departementen mag nog maar maximaal 30 liter worden getankt. De regering wil landelijk verbieden dat mensen ook jerrycans voltanken. Veel beroepsgroepen klagen steen en been. Transporteurs waarschuwen voor voedselleveranties aan supermarkten die in gevaar komen. ,,Sommige van onze leden hebben nog maar brandstofreserves voor minder dan een week.’’