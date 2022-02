Franse ‘ronselaar’ van Epstein pleegt zelfmoord na aanklachten verkrachting

De Franse eigenaar van een wereldberoemd modellenbureau die werd beschuldigd van verkrachting, is dood in zijn gevangeniscel gevonden. Jean-Luc Brunel, vriend van de overleden Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein, zou zichzelf hebben opgehangen. Dat melden Franse media.

Brunel (74) zou op grote schaal meisjes hebben geronseld voor de steenrijke Epstein en ook zelf meisjes en vrouwen hebben misbruikt. Hij zat al meer dan een jaar in voorarrest in de gevangenis.

De afgelopen jaren zijn zeker vijftien ex-topmodellen naar buiten getreden met beschuldigingen van verkrachting door de Fransman, onder wie de Nederlandse Thysia Huisman. Zij zegt in 1991 door hem gedrogeerd en verkracht te zijn.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Enorme teleurstelling

Zij is volledig overdonderd door het nieuws van de mogelijke zelfmoord. ,,Ik ben helemaal in shock, dit had ik niet verwacht. De man had juist een heel team van topadvocaten om zich heen verzameld. Hij was ervan overtuigd dat hij vrij zou komen”, zegt Huisman in een eerste reactie. ,,Het is een enorme teleurstelling. Ik en andere vrouwen zijn al zo lang aan het vechten om hem berecht te krijgen. En nu weten we dat dat nooit gaat gebeuren.’’

Jean-Luc Brunel werd in december 2020 opgepakt op luchthaven Charles de Gaulle in Parijs. Naar verluidt stond hij toen op het punt het vliegtuig naar Senegal te nemen.

Een jaar later werd hij officieel aangeklaagd voor ‘verkrachting van minderjarigen’ en ‘seksueel wangedrag’. Hij zou op grote schaal meisjes en jonge vrouwen die werkten voor zijn modellenbureau seksueel hebben misbruikt. ,,In totaal hebben zich zo’n vijftien slachtoffers gemeld’’, vertelt Huisman. ,,De meeste van die gevallen zijn inmiddels verjaard. Maar drie gevallen niet en die werden dus nog onderzocht.’’

Volledig scherm Brunel (rechts) aan boord van de Lolita Express, samen met Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell . © Brunopress

Ook waren er officiële verdenkingen tegen Brunel van ‘mensensmokkel, gericht op minderjarigen en seksuele uitbuiting’. Dat had te maken met zijn banden met de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein, die in 2019 ook zelfmoord in zijn cel pleegde. De Fransman zou voor de Amerikaan vele honderden meisjes hebben geronseld. In ruil daarvoor mocht hij naar verluidt in een appartement van Epstein in New York wonen. Op de vluchtgegevens van het privévliegtuig van Epstein is twintig keer de naam Brunel aangetroffen.

Eén van de vrouwen die in de Franse rechtbank al getuigden tegen de Fransman was de Amerikaanse Virginia Giuffre, die als één van de eersten ook Epstein aanklaagde. Zij beschuldigde ook de Britse prins Andrew van misbruik: de twee troffen daar afgelopen week een schikking over.

Vastbesloten

Jean-Luc Brunel werd afgelopen nacht dood in zijn gevangeniscel aangetroffen. ,,Hij was vastbesloten om zichzelf te doden’’, meldde een vakbond van gevangenisbewaarders. ,,Hij heeft het ’s nachts gedaan tussen twee rondes van bewakers in. Toen hij werd gevonden konden hulpverleners niets meer doen.’’

De advocaten van Brunel benadrukken dat hij altijd heeft volgehouden onschuldig te zijn. ,,Hij wilde er alles aan doen om dat te bewijzen. Maar dit was een man die in de media al schuldig was verklaard. Dat heeft hem gebroken.’’

Volledig scherm De gevangenis in Parijs waar Brunel zelfmoord pleegde. © AFP