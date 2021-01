Franse school wil niet ‘Samuel Paty’-school heten: ‘We zijn bang en laf’

Burgemeester Robert Beneventi van de Franse stad Ollioules, aan de Middellandse Zee, had een nobel plan. ,,Ik wil een eerbetoon brengen aan de leraar die op zo’n gruwelijke wijze werd vermoord.’’ Hij doelde op Samuel Paty, die vorig jaar oktober door een terrorist werd onthoofd. Dat gebeurde nadat hij in de klas Mohamed-spotprenten had laten zien.

Burgemeester Beneventi besloot de ‘Eucalyptus’-basisschool in zijn stad om te dopen tot ‘Samuel Paty’-school. De burgemeester nam contact op met de ouders van Samuel Paty en die gingen akkoord. De directeur van de basisschool gaf ook groen licht.

Maar daarna werd er een online peiling gehouden. En die gooide roet in het eten. Volgens die peiling was 100 procent van de leraren op de school tégen de nieuwe naam. Zo’n 89 procent van de ouders van schoolkinderen was tegen en 69 procent van de leerlingen was tegen.

Met zo'n naam worden wij ook een doelwit

De naam van de onthoofde leraar lag te gevoelig op de school. ,,Waarom zouden we zo’n risico nemen?’’, zei wiskundelerares Sandra Olivier tegen de Franse pers. ,,Met zo’n naam worden wij ook een doelwit.’’



Burgemeester Beneventi kon zijn plan in de prullenbak gooien en is teleurgesteld. ,,Ik snap het wel, zo is het klimaat in het land geworden. We zijn bang en laf.’’ En wat hij ook erg vindt: ,,Ik moet nu aan de ouders van Samuel Paty gaan uitleggen waarom we het toch niet doen.’’

Eind vorig jaar werd onderzoek gedaan onder Franse leraren. Van hen zei 49 procent soms te zwijgen in de klas over religie, om incidenten met leerlingen te voorkomen. In 2018 zei nog maar één op de drie docenten wel eens aan ‘zelfcensuur’ te doen.

Ik ben bang, met al die aanslagen. En onze school is helemaal niet beveiligd

De naam ‘Samuel Paty’ leidt niet alleen in Ollioules tot verdeeldheid. De burgemeester van Cap-d’Ail, naast Monaco, besloot vorig jaar om de naam van zijn kleuterschool te veranderen in Samuel Paty-school. De oppositie in de gemeenteraad stemde tegen. Ouders van kinderen startten uit protest een petitie. ,,Ik ben bang, met al die aanslagen. En onze school is helemaal niet beveiligd’’, zei een moeder op de lokale televisie.

Maar de burgemeester wil doorzetten. ,,Het nieuwe naambord gaan we in mei of juni ophangen. Ik hoop dat veel ouders er bij zullen zijn. De zus van Samuel Paty heeft toegezegd ook te komen.’’

