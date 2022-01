Franse ‘seriemoordenaar’ voor rechter: ‘Een moordenaar, een monster, een manipulator’

12-jarige Belg die agent neerstak naar jeugdrech­ter voor poging tot doodslag

De 12-jarige jongen die donderdag in het Belgische Peer een 41-jarige wijkagent met een mes neerstak, wordt vrijdag bij de jeugdrechter in Hasselt voorgeleid voor poging tot doodslag. Zijn 17-jarige broer moet verschijnen vanwege verzet met geweld of bedreiging van de agent.

28 januari