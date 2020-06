Franse ‘spookinbreker’ na negen jaar ontmaskerd door Nederlandse opsporingstechniek

Een inbreker over wiens identiteit de Franse politie negen jaar lang in het duister tastte, is eind vorige week tegen de lamp gelopen in de stad Le Mans in het noordwesten van Frankrijk. Zijn oorafdruk nekte de Bulgaarse Radoslav S. uiteindelijk. Hij begon zijn inbrekersloopbaan in 2011 in de regio Lyon en pleegde alleen daar al ruim 100 inbraken, melden Franse media.

Handelsmerk van S. waren geforceerde cilindersloten in voor- of achterdeuren van woningen en zijn oorafdruk op die deuren. Veel inbrekers leggen alvorens in te breken hun oor tegen de deur om te luisteren of er iemand thuis is. Ondanks deze sporen, een oorafdruk is even uniek als een vingerafdruk, had de Franse politie geen idee wie er achter de inbraken zat. Het enige dat ze kon vaststellen was dat de inbreker alleen handelde, zich razendsnel verplaatste, bijna als een spook, en vooral opereerde op de as Dijon - Lyon - Montpellier. Daar pleegde hij bijna 150 inbraken.

Lees ook Inbreker loopt tegen de lamp door zijn unieke oorafdruk Lees meer

Navraag bij Interpol leverde vorig jaar uiteindelijk de naam op van Radoslav S. maar dat hielp de Franse politie weinig verder. Hij bleek niet ingeschreven te staan in Frankrijk en evenmin in het buitenland. Begin dit jaar doken de handelsmerken van de inbreker weer op bij inbraken in het departement Hérault (Montpellier). De politie hervatte de jacht op de ‘spookinbreker’ maar die bleef vruchteloos. Tot vorige week donderdag, toen agenten in Le Mans een man arresteerden die in het bezit was van inbraakgereedschap, een elektronische goudtester, enkele van diefstal afkomstige spullen en sieraden en een pistool.

Aanvullend bewijs

Vergelijking van zijn oorafdruk met die in de politiedatabank, leverde een match op. Deze forensische opsporingstechniek werd volgens Franse media bijna twintig jaar geleden voor het eerst gebruikt in Nederland. Een snelle zoektocht op Google levert een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag op. Dat bevestigde in oktober 2001 de veroordeling van een inbreker tot een gevangenisstraf van twee jaar.

Zijn advocaat had aangevoerd dat de op een deur gevonden oorafdrukken alleen gebruikt konden worden als aanvulling op overig bewijs. Het Hof oordeelde dat de oorafdrukken nagenoeg identiek waren aan die van de verdachte en dat er aanvullend bezwarend bewijsmateriaal was: verklaringen van hemzelf en van getuigen dat hij in april en mei 1997 op de bewuste plaatsen in Leiden en Katwijk was. Een op de plaats delict gevonden afdruk van zijn handpalm leidde ook naar de verdachte.