Franse striptekenaar beschuldigd van pedocriminaliteit

Beroemde wilde poema, die tien jaar in het wild in Los Angeles leefde, is overleden

De Amerikaanse metropool Los Angeles heeft een beroemde mascotte verloren. Puma P-22, die al ruim 10 jaar in het wild in een stadspark leefde, heeft zaterdag een spuitje gekregen. Het 12-jarige dier had verwondingen, waarschijnlijk opgelopen door een aanrijding meldt The Los Angeles Times, en leed aan verschillende ziektes. Het dier werd maandag gevangen nadat het drie honden had aangevallen.

18 december