Franse toerist (36) die dronebeelden maakte in Iraanse woestijn, verschijnt voor rechter en riskeert doodstraf

Benjamin Brière (36) had in een Iraans natuurgebied beelden gemaakt met een drone en zich op sociale media uitgesproken tegen de verplichting voor vrouwen om een hijab te dragen.

Brière (36) was bezig aan een grote reis waarbij hij met een busje door Azië trok, net zoals hij eerder al deed in Scandinavië, de Balkanlanden en Turkije. Zijn reisavonturen deelde hij via Instagram. Maar aan zijn trip kwam abrupt een einde toen hij in mei 2020 werd opgepakt nadat hij een helicam - een drone waarmee luchtbeelden kunnen worden gemaakt - liet rondvliegen in een woestijn bij de grens tussen Iran en Turkmenistan.

De man wordt aangeklaagd voor spionage, omdat hij ‘foto’s nam in een verboden gebied’, en voor propaganda tegen Iran, omdat hij zich op sociale media kritisch uitliet tegen de verplichting voor Iraanse vrouwen om een hoofddoek te dragen. Op spionage staat mogelijk de doodstraf.

Uitgeput

Brière ontkent de beschuldigingen van spionage en heeft altijd beweerd dat hij louter als toerist in Iran vertoefde. ,,Benjamin Brière heeft de beschuldigingen tegen hem altijd krachtig ontkend. Hij is een spion noch een bedreiging voor de Iraanse binnenlandse veiligheid en is dat ook nooit geweest”, zegt zijn advocaat Philippe Valent.

De advocaat voegt eraan toe dat zijn cliënt hoopte op ‘een verklaring van onschuld en repatriëring naar Frankrijk’, zodat hij kan beginnen aan zijn fysieke en psychologische herstel. Volgens Valent is Brière aan het einde van zijn krachten en weet hij niets over de omstandigheden waarin de hoorzitting zal plaatsvinden.

Volledig scherm Benjamin Brière in het busje waarmee hij zijn grote reizen maakte. © via REUTERS

Eind december ging Brière in hongerstaking om te protesteren tegen zijn omstandigheden in de gevangenis. Hij zal voor de rechter verschijnen na meer dan anderhalf jaar in hechtenis te hebben gezeten. ,,Zonder toegang te hebben gehad tot het dossier van het Openbaar Ministerie of enig basisrecht om zichzelf te verdedigen”, aldus Valent.

Moeizame communicatie

Brière’s zus Blandine zegt dat ze haar broer ongeveer eens in de drie weken mag spreken. Maar wanneer de man eindelijk toestemming krijgt om een telefoontje te plegen, worden al zijn gesprekken opgenomen en vertaald in het Perzisch, waardoor hij niet vrijuit kan spreken over zijn omstandigheden in de cel.

,,Soms laten ze hem een telefoontje plegen, soms niet. Er is niemand bij hem die Frans of Engels spreekt, dus hij moet elke dag vechten om te mogen communiceren”, aldus Blandine. Ook briefwisselingen tussen Benjamin en zijn familie werd achtergehouden.

Afgevaardigden van de Franse ambassade in Iran konden Benjamin bezoeken in de gevangenis. Ze zeggen dat hij geen tekenen vertoont van mishandeling, maar zijn familie maakt zich zorgen om zijn geestelijke gezondheid.

Quote Hij heeft wel een drone gebruikt, maar we hebben het hier over een drone die hij online heeft gekocht voor 100 euro. Dat rechtvaar­digt dit allemaal niet. Blandine Brière

Brief aan Macron

Vorig jaar mei schreef Blandine Brière een open brief naar president Macron, met de vraag om ‘alle mogelijke diplomatieke middelen’ in te zetten voor Benjamins vrijlating, maar ze kreeg nooit een reactie. De vrouw denkt dat het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken zich niet officieel wil uitspreken in de zaak. ,,Ze doen wat ze kunnen binnen de grenzen van wat mogelijk is voor Benjamin, dat weet ik. Maar het is gewoon zo dat het voor ons, na 20 maanden, niet genoeg is”, aldus Blandine, die benadrukt dat haar broer toerist is en geen spion.

,,We willen zo duidelijk mogelijk maken dat dit een misverstand is. Hij heeft wel een drone gebruikt, maar we hebben het hier over een drone die hij online heeft gekocht voor 100 euro. Dat rechtvaardigt dit allemaal niet.”