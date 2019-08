‘No deal-brexit zorgt voor voedsel­schaars­te en cha­os’

7:11 Brandstof-, voedsel en medicijntekorten, maandenlange chaos in de havens, stijgende zorgkosten en een harde grens met Ierland. Dat verwacht de Britse regering als het land op 1 november zonder deal uit de Europese Unie zou stappen. Dat staat in een gelekt rapport waar de Britse krant The Sunday Times de hand op wist te leggen.