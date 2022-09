Franse tv komt met ‘weerbericht’ voor energieverbruik: bij code rood valt stroom uit

Dat weerbericht voor stroom bestaat al op internet en verschijnt binnenkort ook als app. De televisie volgt op korte termijn met pictogrammen die in beeld zullen verschijnen.

Op de speciale internetsite monecowatt.fr is een landkaart te zien van Frankrijk. De kleuren groen, oranje en rood geven live en per uur aan of het stroomgebruik normaal, hoog of extreem is. Net als bij een regulier weerbericht wordt ook het energieverbruik van de komende drie dagen voorspeld.

Tips om energie te besparen

Als een regio oranje kleurt worden de Fransen opgeroepen om maatregelen te nemen en bijvoorbeeld apparaten uit te zetten. Op de site staat een hele serie tips om energie te besparen. Bij de kleur rood zal de stroom uitvallen als de Fransen niets doen en géén energie besparen.

De website is een initiatief van de Franse beheerder van het elektriciteitsnet RTE. Die voerde de landkaart met kleuren in 2020 in. Maar pas de laatste dagen wint de website enorm aan populariteit, vanwege de energiecrisis. De Franse regering heeft de bevolking ook publiekelijk opgeroepen om de website deze winter in de gaten te houden.

,,Op sommige piekdagen bezoeken nu zo’n 75.000 Fransen onze site’’, laat een woordvoerder weten. ,,Al 160.000 Fransen hebben zich ook ingeschreven.’’ Die laatste groep krijgt van de RTE vooraf per sms of mail een waarschuwing als het stroomverbruik in de gevarenzone komt en er maatregelen nodig zijn.

Kijk onze video's over de energiecrisis in onderstaande playlist: