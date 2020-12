Fransen hangen mondkapjes aan de wilgen om niet besmet te worden

92 Turken krijgen levenslang voor rol bij mislukte staats­greep 2016

12:26 In Turkije hebben 92 personen een levenslange celstraf gekregen voor betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in 2016 tegen president Recep Tayyip Erdogan. Het proces was gericht op de incidenten op het hoofdkwartier van de landmacht in Ankara. Er zijn onder andere voormalig generaals veroordeeld.