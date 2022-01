Fransman meldt zich bij politie met afgehakt hoofd en penis van zijn slachtoffer

Nederlan­ders veroor­deeld voor mislukte plofkraak: ‘We hadden schulden en zin in avontuur’

Twee twintigers uit Amsterdam hebben in Duitsland elk een gevangenisstraf van 1,5 jaar gekregen voor een poging tot het opblazen van een geldautomaat in de buurt van Frankfurt, in juni vorig jaar.

15:48