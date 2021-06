Fransman schiet ex-vrouw dood, levenslange straf in spraakmakende femicide-zaak

Een rechtbank op het eiland Corsica heeft een levenslange celstraf opgelegd in de spraakmakende zaak rondom Julie Douib. De vrouw werd in 2019 doodgeschoten door haar ex-partner. Deze zaak leidde in Frankrijk tot grote acties tegen femicide (het vermoorden van vrouwen omdat ze vrouw zijn).

Bruno Garcia-Cruciani (44) ontkende dat hij de dood van Douib had gepland, maar de rechtbank oordeelde dat er wel degelijk sprake was van moord. De man zocht online naar informatie over moord en emigratie naar Thailand, vlak voordat hij naar het huis van zijn slachtoffer ging om haar vervolgens van dichtbij te beschieten.

De moord vond plaats toen Garcia-Cruciani en Douib een half jaar uit elkaar waren. De vrouw had inmiddels een nieuwe partner. Ze kreeg enkele dagen voor haar dood te horen dat aanklagers geen verder onderzoek zouden doen naar Garcia-Cruciani, die haar langdurig had lastiggevallen.

Betoging

Na haar dood gingen betogers de straat op tegen femicide. Douib was een van de 146 vrouwen die in 2019 in Frankrijk werden gedood door hun (ex-)partner. Frankrijk kwam in een reactie op de maatschappelijke onrust met elektrische armbanden voor daders van huiselijk geweld. Die slaan alarm als de dragers hun slachtoffers benaderen. Ook werden betere politietrainingen op het gebied van huiselijk geweld beloofd en meer opvangplekken voor slachtoffers toegezegd.

Garcia-Cruciani komt de eerstvolgende 22 jaar niet in aanmerking voor vervroegde vrijlating. De rechtbank heeft hem ook het ouderlijk gezag ontnomen over de twee kinderen die hij met Douib heeft. Zijn advocaat zei in de rechtbank dat Garcia-Cruciani ‘geen monster’ is en niet verantwoordelijk zou moeten worden gehouden voor alle misdaden tegen vrouwen in Frankrijk.