Fraser Island wordt K’gari: Australië corrigeert ‘historische fout’

K’gari (uitgesproken als khurrie) stond oorspronkelijk bij de Europeanen bekend als Great Sandy Island voordat het werd veranderd in Fraser Island, nadat de Schotse Eliza Fraser er in de jaren 1830 schipbreuk leed. Maar die naam werd cultureel ongepast geacht, omdat Fraser na de schipbreuk een negatief verhaal schreef over haar ‘gevangenschap’ door het Butchulla-volk. Ze zette hen neer als ‘wilden’ en ‘kannibalen’, en hoewel haar beweringen werden tegengesproken door mede-overlevenden, ging de kwaadsprekerij als een lopend vuurtje door de Engelse kolonie.

‘s Werelds grootse zandeiland, dat de helft van alle zoetwaterduinmeren ter wereld bezit en beroemd is om zijn dingopopulatie, trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers. Het is onder meer in trek bij Nederlandse backpackers. Zij zullen dus voortaan de nieuwe naam tegenkomen.

Decennialange campagne

Het besluit om de inheemse naam van het eiland weer in ere te herstellen volgt op een decennialange campagne door de oorspronkelijke bewoners. Gayle Minniecon, voorzitter van de Butchulla Aboriginal Corporation, zegt in The Guardian dat met de naamsverandering een historische fout wordt rechtgezet. ,,Het was door gebrek aan respect voor het Butchulla-volk dat het eiland de naam K’gari - het thuis van ons volk - werd afgenomen.”

Volledig scherm Butchulla-mensen dansen bij de historische ceremonie om de naam te veranderen. © ANP / EPA

Voor het Butchullavolk is K’gari verbonden met het scheppingsverhaal van het bijzondere eiland. K’gari was de geestenprinses die het eiland hielp creëren, er verliefd op werd en besloot om er voor altijd te blijven. Volgens dat verhaal werden de meren op het eiland gecreëerd zodat de prinses naar de hemel kon kijken, werd er dichte flora geschapen om haar te kleden en werden er dieren geboren om haar gezelschap te houden. Yindingie, de scheppende geest, schiep vervolgens het Butchulla-volk om het paradijs te beschermen.

Met een ceremonie is de naam woensdag officieel geworden. ,,Ik ben trots dat we de naam in ere herstellen die al die jaren door de oorspronkelijke bewoners is gebruikt”, zei de premier van de Australische staat Queensland, Annastacia Palaszczuk. ,,Hoewel stappen zoals deze de fouten uit het verleden niet kunnen veranderen, is het een grote stap in de richting van een toekomst waarin we elkaar waarderen, vertrouwen en respecteren.”

Het is niet voor het eerst dat Australië een plek weer de Aboriginalnaam teruggeeft. Vorig jaar had ongeveer 65 procent van alle plaatsnamen in Australië weer de oorspronkelijke naam. Het bekendste voorbeeld is de grote rode rots in het hart van het land: die heette lange tijd Ayers Rock, vernoemd naar een Britse bureaucraat in 1873. In 1993 werd daar het oorspronkelijke Uluru aan toegevoegd, en woord uit de lokale Pitjantjatjara-taal. De namen hebben lang naast elkaar bestaan: pas in 2020 werd Uluru de officiële naam.