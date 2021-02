Funshoppende ‘Ollander’ durft niet meer naar Antwerpen: ‘We missen jullie’

Leergieri­ge jongen (12) wil weten of ijzer aan zijn buik kan ‘plakken’, slikt 54 magneetjes in

8 februari Rhiley Morrison wilde wel eens proberen om als superheld Magneto door het leven te gaan. En dus slikte de 12-jarige Britse jongen 54 magneetjes in, benieuwd als hij was of er ijzer aan zijn buik kon plakken. Uiteindelijk viel hem geen superkracht, maar een zes uur durende operatie ten deel.