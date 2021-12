G7 waarschuwt Rusland voor ‘enorme gevolgen’ bij inval in Oekraïne

Britse premier opnieuw onder vuur na deelname aan kerstquiz

Britse media hebben een foto achterhaald waarop te zien is dat de Britse premier Boris Johnson deelneemt aan een kerstquiz. Dat was op 15 december vorig jaar, enkele dagen voor de geruchtmakende kerstborrel die Johnsons medewerkers zouden hebben gehouden in het kantoor van de premier op Downing Street 10.

13:25