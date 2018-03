Gambia en Thailand ruziën over sekstoerisme

,,Wie een seksvakantie wil, kan maar beter naar Thailand gaan”, zei de Gambiaanse minister van Toerisme en Cultuur Hamat Bah. Dat was een maand geleden en bijna niemand zou erover zijn gevallen als de uitspraak deze week niet - via een reiswebsite en de sociale media in Thailand - plots veel aandacht had getrokken.

Want Thailand reageerde dit keer. Het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken stuurde zelfs een brief op hoge poten naar de Gambiaanse ambassade in Maleisië – vanwege de kosten heeft Gambia geen ambassade in Thailand - om protest aan te tekenen tegen de sneer van minister Bah. Thailand was geen bestemming voor sekstoeristen en juist heel hard bezig iets te doen aan die kwalijke reputatie.

De Thaise minister van Cultuur, Veera Rojpojchanaret, antwoordde gepikeerd dat er de laatste jaren veel is verbeterd en Thailand focust op moraliteit. Premier premier Prayut Chan-o-cha kwam daar een paar dagen later op terug en relativeerde wat zijn minister had gezegd. ,,Er zijn nog altijd mensen die dit beroep (van sekswerker, red.) uitoefenen. Alle partijen moeten dit probleem aanpakken. We moeten het besef versterken dat dit beroep niet goed is. Doe het niet", aldus Prayut, die de bal impliciet terugkaatste naar Gabon. Ga daar maar heen als je per se seks zoekt.

Inkomsten

Het bizarre diplomatieke relletje plaatst twee toeristenparadijzen tegenover elkaar. Beiden zouden het liever doen zonder de kwalificatie die ondanks hun inspanningen aan ze blijft kleven: seksparadijs. In beide landen zijn tienduizenden mensen afhankelijk van de inkomsten daaruit.

Volledig scherm Toeristen op Djembe beach in Gambia. © Sanne Zurne

‘Bumsters’ heten ze in Gambia, de bekende gigolo’s of toyboys voor oudere westerse vrouwen. De dames komen voor betaalde romantiek en seks met lokale jongens die ze gedurende hun verblijf in een luxe resort onderdak en eten bieden. Het aantal vrouwen uit Europa en Noord-Amerika dat voor een tropisch avontuur in het Afrikaanse land arriveert, is de laatste jaren zo gestegen dat Gambia te boek staat als seksparadijs. Het laatste dan met inbegrip van keiharde prostitutie van mannen en vrouwen en alles wat daar aan vast zit.