Gasexplosie bij appartementencomplex in Turnhout: hulpdiensten graven tunnel naar slachtoffer

UPDATE/VIDEOEen gebouw van vier verdiepingen in het Belgische Turnhout is grotendeels verwoest na een gasexplosie. Volgens de brandweer dreigt ook de rest van het pand in te storten. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Hoeveel vermisten er zijn, is niet zeker. In het pand woonden tien mensen.

De explosie zou vanochtend rond 08.00 uur hebben plaatsgevonden. Videobeelden tonen hoe een groot deel van de gevel en de plafonds volledig zijn weggeblazen. Halve verdiepingen zijn naar beneden gestort door de knal en verschillende appartementen zijn volledig vernield.

Tunnel graven

De hulpdiensten hebben contact hebben met een slachtoffer dat nog onder het puin zit. Zij zijn momenteel een tunnel aan het maken zijn aan de achterkant van het appartementsgebouw. Op die manier hopen ze gemakkelijker bij de persoon in kwestie te geraken. Het gaat om een vrouw die op de begane grond van het gebouw zou wonen en naar eigen zeggen ongedeerd is.

,,Het contact is nog goed met de bewuste persoon, maar we moeten omzichtig graven”, aldus burgemeester Paul van Miert, die aangeeft dat de instabiliteit van het gebouw voor gevaar zorgt. Gezien de omstandigheden wordt er voorzichtig met de hand gewerkt in plaats van met machines en wordt zo weinig mogelijk risico genomen met de medewerkers van de hulpdiensten.

Reddingswerkers bij het puin na de gasexplosie in Turnhout, België.

Over andere mogelijke slachtoffers is er nog steeds geen duidelijkheid. Er was sprake van acht vermiste bewoners, maar enkelen hebben zich gemeld - zij waren niet thuis tijdens de explosie. Omdat er mogelijk bij een of meerdere bewoners bezoek aanwezig was, spreken de hulpdiensten zich echter voorlopig niet meer uit over het aantal mogelijke slachtoffers.

Aantal vermisten onduidelijk

Mogelijk hadden sommige bewoners die wél in het pand waren tijdens het ongeval bezoekers. Er zijn tot dusver geen nieuwe slachtoffers gevonden in het verwoeste pand.

Van Miert zei eerst dat er vier kinderen vermist waren, later bleek dat niet te kloppen. De burgemeester liet aan VTM Nieuws weten dat de bewoners en mensen van omliggende panden die beschadigd zijn worden opgevangen in het stadskantoor. De bewoners van zeker twee gebouwen zullen vrijdag niet meer terug naar huis kunnen, daarvoor is de schade daar te groot.

De politie riep mensen op om het gebied rond de Boerenkrijglaan, waar het vernielde appartementencomplex staat, en de Steenweg op Gierle te vermijden. Inmiddels is dat gebied uitgebreid, nadat een gasgeur werd waargenomen aan het flatgebouw.

Een zware gasontploffing in Turnhout heeft een appartementencomplex zwaar beschadigd.

Medisch interventieplan

De brokstukken van het getroffen gebouw liggen honderden meters verderop. Bovendien zijn er enkele auto’s beschadigd. ,,Eén appartement is volledig weg, daar kan je gewoon doorheen kijken. In de buurt vreest men dan ook voor slachtoffers”, aldus HLN-journalist Jef van Nooten. Het medisch interventieplan is van kracht in Turnhout en er zijn medische en andere hulpdiensten opgeroepen van verschillende omliggende zones.

De politie onderzoekt de plaats van de ontploffing momenteel met speurhonden. Ook is er een kraan ter plaatse om het puin op te ruimen. Veel buurtbewoners zijn geschrokken van de explosie. ,,Ik sta nu nog te beven van de schrik", zegt Stephanie van Gorp tegen HLN. Zij woont in de buurt van de locatie van de ontploffing. ,,We hebben zelfs glas in onze tuin liggen.”

Ook buurtbewoner Adil (28) kan nog steeds niet vatten wat zich vrijdagochtend afspeelde in het appartementsgebouw vlak naast hem. ,,Plots hoorde we een enorme knal. We keken uit het raam, maar zagen enkel stenen en metaal in het rond vliegen. Het leek alsof we in een oorlog waren beland", zegt hij.

Een hangt uit een beschadigd appartement. Een zware gasontploffing in Turnhout verwoestte een appartementencomplex.

