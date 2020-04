Geboren: een zonkey, een zeldzame kruising tussen een zebra en een ezel

Vorig jaar mei ontsnapte een zebra uit het Tsavo Esat National Park en wandelde een nabijgelegen gemeenschap in. Al snel bleek dat ze zich er wel thuis voelde. Ze vertoefde er wekenlang tussen wat ander vee van de dorpelingen en het verhaal van de zebra haalde zelfs het plaatselijke nieuws, schrijft Sheldrick Wildlife Trust, een natuurbeschermingsorganisatie in het Afrikaanse land. ,,Daarna werden onze dierenartsen gevraagd om de zebra weer te verhuizen naar een nationaal park.”

Het dier werd in slaap gebracht en verhuisde naar Chyulu National Park, een park waar de zebra, inmiddels gewend aan het leven met mensen, goed in de gaten gehouden kon worden. Ze aardde snel op haar nieuwe plek. ,,Ons team zag haar frequent bij de waterplek en zag hoe ze zich tegoed deed aan de zoutsteen.”

Quote We dachten eerst nog dat het veulen had genoten van een modderbad Natuurbeheerders

Een paar weken geleden verscheen de zebra ineens met een kleintje aan haar zij. Het duurde even voordat de boswachters een goede blik op het veulen konden werden. Pas kort geleden ontdekten ze dat het niet een gewoon zebrajong is, maar een zogeheten zonkey - een zeldzame kruising tussen een zebra en een ezel (donkey in het Engels, red.). Dieren die het normaal niet in hun hoofd halen om met elkaar te paren.

Opvallend

,,Waar zebraveulens normaal worden geboren met witte en bruine strepen die na een tijdje zwart worden, had het lijf van dit kleintje opvalland lichte strepen en was overwegend zandkleurig. We dachten eerst nog dat het veulen had genoten van een modderbad, tot we beseften waar we mee te maken hadden. Ons weglopertje was bevallen van een zonkey!”, schrijven de natuurbeheerders. ,,Zebra’s hebben een dracht van zo’n twaalf maanden, dus het was niet moeilijk om na te gaan hoe dit zo was gekomen. Moeder was vlak voordat ze was verhuisd een verliefde ezel tegengekomen.”

Het opvallende dier is onvruchtbaar omdat het een chromosoom mist, en kan dus nooit voor nageslacht zorgen. Moeder en baby maken het goed, laat het reservaat weten.

Overigens werd in 2018 in Engeland ook een zonkey geboren. Het was zover bekend de tweede in het hele land. In 2013 werd melding gemaakt van een zonkey in Italië. De vader was een zebra die een omheining had vernield om een ezelin het hof te maken.

De dieren staan in Nederland ook wel bekend onder de naam ‘zezel’ (zebra/ezel).