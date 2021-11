Gebouw van 21 verdiepingen ingestort in Nigeria: verschillende doden en tientallen vermisten

In de Nigeriaanse hoofdstad Lagos is vandaag een gebouw van 21 verdiepingen ingestort. Verschillende mensen zijn daarbij om het leven gekomen en nog zeker tientallen mensen worden vermist.

De doden zijn bevestigd door politiechef Hakeem Odumosu. Persbureau AP heeft het over minstens drie doden, AFP noemt er dan weer vier. Odumosu meldde ook dat er drie mensen levend onder het puin vandaan zijn gehaald in Ikoyi, een wijk met vooral luxewoningen en -boetieks op het eiland in de hoofdstad. Gevreesd wordt dat nog tientallen mensen onder het puin liggen. Voornamelijk bouwvakkers, aangezien het gebouw in aanbouw was.

Op foto's is te zien dat van het gebouw niks anders over is dan een grote berg puin. Bouwvakker Eric Tetteh zegt tegen AP dat hij en zijn broer op tijd wisten weg te komen. Hij schat dat meer dan honderd mensen in het gebouw waren op het moment dat het instortte. Olayemi Bello vertelt dat vijf van zijn vrienden vermist zijn, ,,Ze zijn allemaal dood’’, denkt hij.

,,Ik was beneden aan het werk, daarom leef ik nu nog”, zegt de 21-jarige Taiwo Sule tegen AFP. ,,Ik klom op de heuvel en zag vijf lijken. We probeerden ze te dragen, maar we moesten naar beneden komen. Kijk naar mijn handen, ze zitten onder het bloed.’’

‘Aardbeving’

In het gebouw moesten appartementen komen. Er werd al twee jaar aan gewerkt. Omwonende Olu Apata had eerder vandaag de projectontwikkelaar nog gezien bij het gebouw, samen met mogelijke kopers van appartementen. ,,Ik dacht dat er een aardbeving was, net voor 15.00 uur. Ik rende naar buiten, voelde het hele gebouw bewegen en wist dat er iets fout was’’, zegt hij tegen CNN.

Op foto's is te zien hoe een shovel het puin te lijf gaat. De hulpverlening kwam echter traag op gang, melden persbureaus. Het duurde zeker twee uur voordat de eerste hulpdiensten arriveerden. Ze waren vertraagd door een grote verkeersopstopping in de Nigeriaanse hoofdstad.

Hulpdiensten die bij het ingestorte gebouw arriveerden werden opgewacht door enkele honderden woedende mensen. Ze waren boos omdat het zolang duurde voordat de reddingsacties konden beginnen. Omstanders waren al begonnen met het zoeken naar mogelijke overlevenden. Pas tegen 17.00 uur (lokale tijd) kon er gebruik worden gemaakt van een kleine shovel. Tientallen soldaten werden ingezet om de menigte te kalmeren en weg te houden.

Waardoor het gebouw is ingestort is nog niet bekend.

