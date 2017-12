Gecrashte bestuurder valt niet in afgrond dankzij hangende agent

Het waren vijftien zenuwslopende minuten voor Martin die afgelopen vrijdagochtend als eerste van de hulpdiensten arriveerde bij een gecrashte busje. IJzel had de wagen op de A1 bij Yorkshire tegen de vangrail langs de snelweg doen belanden. Toen de agent van de verkeerspolitie aankwam balanceerde het wrak vervaarlijk op de rail. Gebutst, ondersteboven. De bestuurder hing nog in de gordels en de wind deed het busje bewegen, steeds iets meer.



,,Het was erg eng”, zegt Martin die eerst over het voorval twitterde en daarna vele interviews moest geven om zijn heldendaad te beschrijven. ,,Ik maakte me zorgen over het hard langsrijdende verkeer, dat dat misschien tegen ons aan zou rijden.”