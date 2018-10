Geen aanwijzingen voor Nederlanders aan boord van ramptoestel Indonesië

Lion Air werd in 1999 opgericht. De luchtvaartmaatschappij, die moderne toestellen gebruikt van producenten Boeing en Airbus, groeide sterk de afgelopen jaren. De maatschappij vliegt hoofdzakelijk binnen Indonesië. Lion Air zou een vloot hebben van een honderdtal toestellen. In 2013 miste een Boeing 737-800 van Lion Air een landingsbaan op Bali en dook in zee. Bij het ongeluk kwam niemand van de 108 inzittenden om het leven.



Indonesië is een van ‘s werelds snelstgroeiende luchtvaartmarkten. Als alle passagiers aan boord zijn omgekomen, is de crash de op één na grootste luchtramp van het land sinds 1997, aldus experts uit de industrie. In december 2014 stortte een toestel van Air Asia in zee, waarbij 162 inzittenden om het leven kwamen.



De Europese Commissie zette Indonesische vliegtuigmaatschappijen in 2007 op een zwarte lijst. Dit vanuit veiligheidsoverwegingen. In de tien jaar erna werd het een aantal maatschappijen weer toegestaan op Europese bestemmingen te vliegen. Vorig jaar juni werd het verbod compleet opgeheven. De VS deed dat een jaar eerder.