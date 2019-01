Geen delegatie VS naar economische top Davos vanwege shutdown

Ruzie tussen Trump en Democraten naar kookpunt

Woensdag riep zij hem nog op zijn State of the Union uit te stellen. Een dag later nam de Amerikaanse president wraak, en hoe: Donald Trump heeft de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de Democrate Nancy Pelosi, verboden om een officiële reis te maken naar België, Egypte en Afghanistan. Pelosi moet eerst met geld over de brug komen voor de grensmuur, laat Trump in een snerende brief weten.