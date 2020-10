Geen enkel Europees land doet het op dit moment slechter dan België, dit is waarom

Waar moet ik beginnen? Bij premier Alexander De Croo, die na bijna negen maanden coronacrisis tevreden constateert dat de diverse Belgische overheden redelijk op één lijn zitten? Bij de dronken Portugezen die elke dag zonder mondkapje blikjes bier achteroverslaan op de hoek van mijn straat? Bij de Vlaamse minister-president Jan Jambon, die de ene dag niet mee wenst te gaan met landelijke maatregelen, omdat 'je niet gaat blussen als je huis niet in brand staat'; een dag later blijkbaar toch een brandlucht ruikt en strenge maatregelen afkondigt, maar pas voor over een paar dagen; en ongeveer een uur later alsnog door de bocht gaat en de maatregelen meteen om middernacht van kracht laat worden? Of bij de Aalster burgemeester Christoph D'Haese, die weigert patiënten over te nemen uit Brusselse ziekenhuizen, omdat hij niets ziet in 'medische solidariteit' met een gemeente die 'falend politiek beleid' voert?