Geen evacuatie zonder paspoort: Afghaanse tolken kunnen voorlopig niet naar Nederland komen

Buiten macht

De paspoorten-eis geldt voor alle te evacueren Afghanen, van baby’s tot volwassenen. Veel Afghanen hebben geen paspoort omdat het de afgelopen tijd vrijwel onmogelijk was om er een aan te vragen of omdat ze het paspoort verloren tijdens een eerdere poging tot vluchten. Ook kreeg een groot deel van hen pas na de machtsovername door de taliban te horen dat ze in aanmerking kwamen voor evacuatie naar Nederland. En sinds de taliban de macht hebben, is het nog moeilijker om een paspoort te krijgen.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het geheel buiten hun macht ligt en dat ze afhankelijk zijn van zowel de taliban als van landen als Qatar en Pakistan die ook geen mensen toelaten zonder paspoort.



Tolken en andere Afghanen die Nederlanders de afgelopen jaren hebben bijgestaan in Afghanistan lopen gevaar. Afgelopen maand werd duidelijk dat één van de tolken die op de lijst stond om geëvacueerd te worden naar Nederland was vermoord door de taliban. Hij kwam nooit aan op de plek waar hij naartoe werd gestuurd en bleek op straat te zijn doodgeschoten.