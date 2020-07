Geen extra smartengeld nabestaanden ‘zelfmoordvlucht’ Germanwings

Lufthansa betaalde naaste familieleden van de slachtoffers zoals ouders, broers en zussen, de afgelopen jaren al 10.000 euro smartengeld per persoon en daarbovenop nog eens 25.000 euro ‘overerfbaar smartengeld’ per overledene. Acht nabestaanden vonden dat niet genoeg. Ze eisten 30.000 euro en een verdubbeling van de overerfbare claim van hun dierbare. Dit omdat Lufthansa in hun ogen verantwoordelijk is voor de Germanwings-copiloot die het vliegtuig op 24 maart 2015 in de Zuid-Franse Alpen opzettelijk tegen een berg liet vliegen

Een rechtbank in het West-Duitse Essen wees de eis af. De rechters vinden de veiligheid van de luchtvaart de verantwoordelijkheid van de overheid, niet van een luchtvaartmaatschappij of bij de Amerikaanse vliegschool van de zelfmoordpiloot, die eveneens was aangeklaagd, aldus de rechtbank.

De ramp met de A320 kostte alle 150 inzittenden het leven, onder wie een Nederlandse vrouw.

Depressief

Copiloot Andreas Lubitz bestuurde op 24 maart 2015 het Germanwings-toestel met vluchtnummer 4U9525 dat crashte in de bergen bij Seyne-les-Alpes, zo’n 190 kilometer boven Nice. Volgens de Franse openbaar aanklager liet hij de Airbus A320 onderweg van Barcelona naar Düsseldorf opzettelijk verongelukken nadat hij de gezagvoerder had buitengesloten. De Duitse copiloot kampte sinds december 2014 met een ‘psychotische depressieve periode’, maar hield dit verborgen voor zijn werkgever en familie. Ook de artsen die hem behandelden hadden geen aanwijzingen dat Lubitz zelfmoord wilde plegen.

Volgens het Openbaar Ministerie was er geen aanleiding een strafrechtelijk onderzoek te beginnen tegen een overledene.

Vader

Volgens de vader van Lubitz was zijn zoon niet depressief en liet hij het vliegtuig niet opzettelijk crashen maar gebeurde dat mogelijk door giftige lucht in de cockpit. De Duitse autoriteiten concludeerden begin 2017 na ruim anderhalf jaar onderzoek dat de copiloot als enige schuld had aan de ramp. De Franse onderzoeksautoriteiten waren eerder al tot de conclusie gekomen dat Lubitz het vliegtuig moedwillig liet dalen.

Lubitz vloog sinds 2013 bij Germanwings en had 630 vlieguren gemaakt. Hij woonde deels bij zijn ouders in Montabaur, ten noordoosten van Koblenz (Rijnland-Palts), en deels in een appartement in Düsseldorf.

Volledig scherm Klaus Radner die zijn dochter Maria verloor bij de crash van het Germanwings-toestel, voorafgaand aan de uitspraak door de rechtbank. © EPA