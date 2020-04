Geen gelovigen, geen bloemen, het is stil op het Sint Pietersplein

Voor een Italië-correspondent is het normaal een verplicht nummer. Maar dit jaar is alles anders. Een uitstapje is het bijna, zo één waar je je op kan verheugen, in tijden van isolatie: vandaag mag ik naar het Sint-Pietersplein.



Met mijn scooter rijd ik door de stad, die op deze paasochtend nog leger is dan de afgelopen weken. Nog geen kwartier duurt het ritje naar het Vaticaan, normaal doe ik er al gauw tien minuten langer over. Alle stoplichten op groen en nauwelijks verkeer. Op verschillende kruispunten staan politiecontroles, maar ik word nergens aangehouden. Alleen bij aankomst op het Sint-Pietersplein wordt er gecontroleerd, zonder perskaart kom je niet voorbij de dranghekken.