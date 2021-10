Geen godfather meer: kerk in Sicilië stopt met het benoemen van peetouders

Het bisdom van het Siciliaanse Catania heeft een verbod van drie jaar afgeroepen op het benoemen van peetooms en -tantes bij de doop. Het benoemen van een peetouder zou namelijk geen religieus motief meer hebben, maar slechts worden gedaan om familiebanden te versterken en welvaart en netwerkmogelijkheden uit te breiden. Het verbod zou een wapen in de strijd tegen de maffia in het zuiden van Italië zijn en ‘een experiment’ om te kijken of de katholieke kerk zonder peetouders kan.

De doop van een pasgeboren kind is een belangrijke traditie voor de katholieke Sicilianen. Het benoemen van bepaalde peetooms en -tantes is cruciaal om onderlinge banden aan te trekken binnen families, maar ook voor hun invloed daarbuiten; als ‘padrino’ word je namelijk een soort tweede vader voor je petekind. Dat dit onderdeel ooit afgeschaft zou worden in het gebied waar sommige invloedrijke mannen wel 20 petekinderen hebben, was dan ook lang ondenkbaar.



Toch stonden de kerkgangers in Catania afgelopen zondag voor een onaangename verrassing. Bij de doop van hun nieuwste familielid sloeg de priester het benoemen van de peetouders over omdat het bisdom van Catania een verbod van drie jaar heeft afgeroepen op het benoemen van peetooms en -tantes bij de doop.

Peetouderschap vindt zijn origine in de vroege jaren van het Christendom, waar een pas gedoopt kind nog ‘beschermd’ moest worden tegen heidense gebruiken van buitenaf. Het ritueel zou in de huidige tijd dit ‘spirituele gewicht’ zijn verloren, vertelt Salvatore Genchi, priester van de Kathedraal van Catania, aan The New York Times. Het benoemen van een peetouder wordt niet meer vanuit religieus motief gedaan, maar om familiebanden aan te halen en welvaart en netwerkmogelijkheden uit te breiden.



Peetouderschap als middel om je positie en macht te verbeteren doet filmfanaten misschien denken aan Coppola’s The Godfather. Die film, over een clan bestaande uit zes Italiaanse families die heerst over de onderwereld, speelde alleen niet in Italië, maar in New York. Op Sicilië probeert de kerk nu dus een stokje te steken voor het uitbreiden van echte versies van de filmfamilie Corleone.

Volledig scherm Marlon Brando als Don Vito Corleone in The Godfather. In deze film volg je de Siciliaanse maffiafamilie Corleone, die zich in New York weet op te werken tot een van de belangrijkste bendes in de georganiseerde criminaliteit. © -

Kerk versus maffia

Het verbieden van het peetouderschap lijkt in lijn met de strijd die de katholieke kerk jaren geleden al is begonnen om de maffia in Italië aan te pakken. Zo beargumenteerde Giuseppe Fiorini Morisini, toenmalig aartsbisschop van het Siciliaanse Reggio Calabria, in 2014 nog dat peetouderschap door de maffiosi misbruikt zou worden om kinderen klaar te stomen voor criminaliteit, en niet voor een vroom leven, en vroeg Rome toen al om een verbod van tien jaar. ,,Een padrino versterkt de banden van criminele families”, aldus de voormalige aartsbisschop.

Volledig scherm Ook Paus Franciscus is niet te spreken over de Italiaanse maffia. Hij moedigde het idee om peetouderschap in Sicilië af te schaffen aan als idee om de georganiseerde criminaliteit in het land tegen te gaan. © REUTERS

Ook Paus Franciscus moedigde Morisini aan om zijn voorstel in te dienen. Ook nadien heeft hij nog meerdere keren uitgehaald naar de maffiosi. Afgelopen maart omschreef hij de bendes nog als ‘organisaties van zonde’, die misbruik maken van de coronapandemie en zich met corrupte praktijken verrijken.

Achteraf reageert priester Genchi in de Quotidiano Sicilia dat de maffia niets te maken heeft gehad met de keuze om het peetouderschap op te schorten. Het zou puur en alleen gaan om religieuze argumenten. Genchi verwijt The New York Times dat ze hun motieven hebben verdraaid. ,,We zullen om rectificatie vragen en we zijn ook bereid om een rechtszaak aan te spannen”, aldus de priester. Dat het verbod dan juist is uitgeroepen in de stad waar de grote maffiabende Ndrangheta zich huist, zou puur toeval zijn. Van een rectificatie in The New York Times is tot nu toe in ieder geval nog geen sprake geweest.

