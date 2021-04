Geen levenslang voor Franse terreurverdachte die in Rotterdam werd gepakt

Eén van de veroordeelden is Fransman Anis Bahri. Hij werd in maart 2016 opgepakt in Rotterdam, in het bezit van 1600 patronen voor kalashnikovs. Zijn vriend, Reda Kriket, kreeg ook 24 jaar. In een appartement van hem, naast Parijs, werden vijf kalashnikovs, een mitrailleur en zeven handwapens gevonden. De twee verbleven allebei in IS-gebied in Syrië en kochten daarna wapens in Frankrijk, België en Nederland. Een handlanger van ze kreeg dezelfde straf. Twee anderen die ook terecht stonden kregen lagere gevangenisstraffen en nog eens twee verdachten werden vrijgesproken.