'Geen sprake van Russische inmenging in campagneteam Trump'

Update Britse premier May: 'Rusland ver­ant­woor­de­lijk voor gifaanval op oud-spion'

12 maart Rusland is hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk voor de gifaanval op oud-spion Sergei Skripal en diens dochter in het Engelse Salisbury. Dat heeft de Britse premier Theresa May zojuist bekendgemaakt. ,,Of het is een directe daad van Rusland tegen ons land, of Rusland heeft het gas laten slingeren zodat het in handen van anderen kon komen."