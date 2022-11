Geen triomftocht voor Republikeinen: radicale Trump-aanhangers kosten partij stemmen

met video Spannende strijd om laatste zetels Amerikaan­se Senaat

De strijd om de macht in de Amerikaanse Senaat kan bijna niet spannender. Waar de Republikeinen de meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden lijken over te nemen, is dat voor de Senaat een ander verhaal. In vier staten is nog onduidelijk wie verkozen wordt in de tussentijdse verkiezingen.

