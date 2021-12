Geen zeldzame foto vermoorde president Lincoln in tijdcapsule onder beeld generaal Lee

Een zeldzame foto van de vermoorde Amerikaanse president Abraham Lincoln die in zijn kist ligt. Daar hadden de onderzoekers op gehoopt toen ze vandaag een tweede tijdcapsule openden die was verborgen onder het standbeeld van de beroemde generaal Robert E. Lee in de plaats Richmond (Virginia). Maar die werd tot hun grote teleurstelling niet gevonden.

De tijdcapsule is vermoedelijk wel degene die staat beschreven in een krantenartikel uit 1887. In de vochtige koperen doos die rond die tijd in de sokkel is achtergelaten lagen onder andere een speciale kogel, een button met daarop het teken van de staat Virginia en andere memorabilia over de Amerikaanse Burgeroorlog. Verder zaten er ook een kleine bijbel, een vrijmetselaarsboek en een gidsboekje uit 1881 over Richmond in.

Ook hebben de onderzoekers in de doos een papieren tekening gevonden van een vrouw die rouwend over de grafkist van Lincoln hangt. Het gaat om een kopie van een plaatje dat in 1865 in het Amerikaanse weekblad Harper’s Weekly is verschenen. Maar de zeldzame foto van Lincoln, waarvan niet eens vaststaat of die daadwerkelijk ooit bestaan heeft, ontbreekt.

Volledig scherm Een button met daarop het teken van de staat Virginia zat ook in de doos. © REUTERS

‘Geen soep’

,,Het is in veel betere staat dan we hadden verwacht”, zei conservator Kate Ridgway bij het openen van de doos over de inhoud. ,,We dachten dat alles soep zou zijn en het is geen soep, dus dat is geweldig.”

Het standbeeld van Lee is eerder dit jaar weggehaald omdat hij intussen in bepaalde kringen een omstreden figuur is uit de Amerikaanse geschiedenis. De generaal vocht tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) aan de kant van de Confederatie, de zuidelijke staten die onafhankelijkheid nastreefden en de slavernij wilden behouden.

Vorige week vonden bouwvakkers die het voetstuk aan het weghalen zijn al een doos met daarin onder meer een almanak uit 1875.

Volledig scherm © AP