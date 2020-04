Geffense Royke zit vast in Colombiaanse bajes: ‘Ik wil hier niet sterven’

Cavia’s en konijnen doodgescho­ten op Belgische basis­school: ‘Dieren waren schatten’

18:19 Het politiekorps ten zuidoosten van Antwerpen is een onderzoek gestart naar een gruwelijke en laffe vandalenstreek op het terrein van basisschool De Boomgaard in Wommelgem. De juffen die er tijdens de vakantie werkten in de kinderopvang ontdekten dat enkele van de cavia’s en konijnen waren doodgeschoten, vermoedelijk met een luchtbuks. De geiten werden mogelijk ook beschoten, maar leven nog.