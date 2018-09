Gehannes met container vol lijken van Mexicaanse bendeleden

In Turkije opgepakte Dordtenaar Ekrem Deniz Osmanogul­la­ri vrij

11:04 De in Istanboel gearresteerde Dordtenaar Ekrem Deniz Osmanogullari zit niet meer in de cel. Dat heeft zijn advocaat bekendgemaakt. ,,Hij werd gisteravond vrijgelaten uit de Silivri-gevangenis”, aldus zijn advocaat. Het is nog niet bekend of hij Turkije mag verlaten.