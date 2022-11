Geheime onderhandelingen VS en Rusland: ‘De oorlog begint te lang te duren’

Scholz wil banden met China aanhalen, maar dat wringt thuis

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft vrijdag in Peking gezegd dat hij hoopt de economische banden met China aan te halen. Tijdens een bliksembezoek aan de Chinese president Xi Jinping zei Scholz volgens een van zijn medewerkers dat ‘het goed is om met elkaar te spreken, ook over onderwerpen waar we met verschillende perspectieven naar kijken’.

4 november