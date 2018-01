Gehele buit juwelenroof hotel Ritz in handen Franse politie

Thaise straatkok (72) baalt van Michelinster

Ze stond tientallen jaren relatief rustig achter haar vlammende wokken in een volgens de lokale bevolking 'veel te duur' straattentje in Bangkok, maar nu is alles anders. Een Michelinster bracht de 72-jarige 'koningin van de kreeftomelet' Supinya Jansuta wereldwijde roem en lange wachtrijen. Blij is ze er bepaald niet mee.