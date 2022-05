Geld rijke Russen gaat straks naar Oekraïne

Ook VS-president Biden wil de bevroren buitenlandse bezittingen van rijke Russische oligarchen confisqueren ten gunste van Kiev. Formeel zijn die bezittingen – banktegoeden, bedrijven, onroerend goed, luxe auto’s, jachten en zelfs privéjets – nog steeds eigendom van de oligarchen, en kunnen ze er enkel momenteel niet vrij over beschikken. Voor Brussel en Washington is dat niet langer genoeg. Vice-Commissievoorzitter Valdis Dombrovskis bevestigde vanmorgen dat de Commissie aan voorstellen werkt en zich buigt over de juridische basis. Het geld is volgens hem bestemd voor de heropbouw van het land, die straks honderden miljarden vergt.

De Commissie beraadt zich morgen ook over voorstellen om niet-naleving van sancties tegen Rusland tot misdrijf te verklaren. Dat biedt meer mogelijkheden om inbreukplegers aan te pakken. Recent is er veel discussie over gasbedrijven die voor de aankoop van hun Russische gas rekeningen in roebels openen, terwijl hun contract betaling in dollars of euro’s voorschrijft. Betaling in roebels is dan in strijd met het sanctieregime.