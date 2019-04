Gele hesjes opnieuw straat op: ’Protest tegen presidentiële blabla’

In Parijs vinden twee protestmarsen plaats. In Parijs krijgen de gele hesjes het gezelschap van de rode hesjes van de vakbond CGT. Ze stoppen bij verschillende gebouwen van mediabedrijven. Zo willen ze een ‘eerlijke behandeling in de media’ afdwingen.



In Straatsburg zijn volgens de nieuwszender BFMTV ongeveer 2.000 mensen samengekomen om te protesteren tegen ‘de presidentiële blabla’. Straatsburg was uitgekozen wegens de Europese verkiezingen volgende maand. Daar liepen ook demonstranten uit Duitsland, België, Italië en Luxemburg mee. In de loop van de middag nam de spanning even toe. Betogers gooiden met stenen naar de politie. Die reageerde met de inzet van traangas. Daarna werd het snel weer rustig.



Het hoofdcommissariaat Neder-Rijn had protestbijeenkomsten in het centrum en in de buurt van Europese instellingen verboden uit angst voor verstoring van de publieke orde door ongeregeldheden. De plaatselijke middenstand in Straatsburg had volgens de krant Le Parisien aangedrongen op veiligheidsmaatregelen.