Gele Hesjes zijn het ‘he-le-maal zat’: Macron doet niks voor ons

Brexit Hoe houden Britse partijen muitende Kamerleden binnen­boord? Of toch niet?

11:39 Zijn het intellectuele gangsters, of strategische schakers? De beruchte whips in het Britse parlement staan weer volop in de aandacht nu de belangrijkste politieke stemming in decennia nadert. Zij moeten de parlementariërs overtuigen: met argumenten of met ordinaire chantage.