Geliefde en gehate tiener geeft Palestijnse onvrede een gezicht

Vrijwel dagelijks lopen er Israëlische soldaten door Nabi Saleh. Tot woede van de zeshonderd inwoners van het dorp op de Westelijke Jordaanoever. Onlangs kwam het tot een opstootje. Volgens het Israëlische leger gooiden ongeveer 200 mensen stenen naar de militairen. ,,Een groep vrouwen begon daarna onze soldaten te provoceren,'' liet het leger weten.

Bij haar huis stapte de 16-jarige Tamimi naar voren en keerde zich tegen twee militairen. Omstanders filmden hoe het meisje de soldaten aanvloog. ,,Ga weg of ik geef je een knal,'' riep ze. De mannen bleven rustig. Na een tijdje dropen ze af.

Rubberen kogel

Kort daarna drongen militairen het huis van het gezin Tamimi binnen. ,,Ze hebben onze computer en mobiele telefoons meegenomen en sleepten mijn vrouw en dochter naar buiten,'''schrijft vader Bassem op Facebook. Volgens hem trof een rubberen kogel een 15-jarige familielid in het gezicht, waardoor de jongen buiten westen raakte.

De Palestijnse tiener is nu aangeklaagd voor het bedreigen van veiligheidstroepen, opruiing en het gooien van stenen. En dat stuit veel Palestijnen tegen de borst.

Met haar rode, lange krullen is Tamimi een bekende verschijning. In een video uit 2012 is te zien hoe het dan nog piepjonge meisje gekleed in een rode broek stampvoetend tegen een Israëlische militair staat te schreeuwen. Drie jaar later bijt ze een soldaat die haar tegenhoudt in zijn hand.

Jeanne d'Arc

De Palestijnse tiener maakt verhitte discussies los. Pro-Palestijnse activisten zien haar als een boegbeeld van verzet, een held, een vrijheidsstrijder. Zij trekken vergelijkingen tussen haar en Malala Yousafzai of Jeanne d'Arc. Tamimi is publiekelijk geprezen door de Palestijnse premier Mahmoud Abbas. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan nodigde haar uit voor een diner. De tiener reisde naar Zuid-Afrika en het Europees Parlement om er te vertellen over haar acties.

Veel Israëliërs beschouwen Tamimi als een marionet van Palestijnse politici en merken op dat de tiener het gebruik van geweld niet van een vreemde heeft. Ook haar vader en moeder zijn bekende activisten, die vaak zijn opgepakt. Nog tal van familieleden voeren strijd tegen de Israëli's. Haar oom Rushdie is gedood in een confrontatie met militairen.

Het leger probeert het verzet van de Tamimi's te breken. Deze week vielen de soldaten meerdere woningen in Nabi Saleh binnen. In een nabijgelegen dorp stierf een 17-jarig familielid van Tamimi, volgens de Palestijnse autoriteiten nadat Israëlische militairen hem in de nek hadden geschoten.

Aanklacht

Vrijwel op hetzelfde moment las de militaire rechtbank de aanklacht tegen Tamimi voor. De zitting werd via social media door een grote groep mensen gevolgd. Sympathisanten pleiten op twitter via #freeahedtamimi voor haar vrijlating. Tegenstanders wensen haar toe dat ze 'mag rotten in de cel.'

Op 12 februari begint de rechtszaak. Tamimi is vandaag op borgtocht vrijgelaten en moet zich tot die datum elke week melden bij de Israëlische politie.