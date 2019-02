Generaal Venezuela: ‘Maduro heeft vliegtuigen staan klaar om te vluchten’

Francisco Yánez is daarmee de tweede hoge militair die zijn steun aan de oppositie tegen zittend president Nicolás Maduro geeft. Eerder liep een kolonel van het ministerie van Defensie over naar de Verenigde Staten. Luchtmachtgeneraal Yánez is de hoogste in rang die het regime laat vallen. Hij roept in de videoboodschap andere militairen op Guaidó te steunen.

President Maduro die door de generaal wordt omschreven als 'dictatoriale autoriteit’ komt in grote problemen als hij niet meer op de volledige steun van het Venezolaanse leger kan rekenen. Of dat nog zo is weet niemand. Vorige week gaven de belangrijkse generaals en ook de minister van Defensie een verklaring uit waarin ze vierkant achter president Maduro zeiden te staan en ‘interim-president’ Guaidó ervan beschuldigden handlanger te zijn in een Amerikaans complot om een staatsgreep te plegen.