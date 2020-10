Het is 31 juli 2020. Aan het Prudens Van Duyseplein in hartje Gent is een studente op weg naar haar studentenkamer. Plots merkt ze dat ze gevolgd wordt door een man. Ze heeft oogcontact met hem, maar loopt verder. Wanneer ze thuiskomt, staat de man opeens in haar hal. De man is doof en kan ook niet spreken. Daarom drukt hij zich uit met gebaren. Hij vraagt aan de studente om op de trap te gaan zitten en met tekeningen maakt hij duidelijk dat ze haar schoen moet uitdoen. Als ze haar voet ontbloot, neemt hij die in zijn hand en ruikt eraan. Met zijn andere hand telt hij tot vijf, waarna hij de voet loslaat en het op een lopen zet. De studente blijft stomverbaasd achter.

Met tekeningen maakt de man duidelijk dat hij aan de voeten van de studentes wil ruiken.

Oost-Europees

Het verhaal van eind juli is het laatst bekende verhaal bij de Gentse politie, maar de zogenaamde ‘voetenman’ valt al veel langer vrouwen lastig. Al sinds 2006 zou hij in de Gentse studentenbuurt actief zijn. Steeds slaagt hij erin de studentes hun voeten te laten ontbloten. Hij ruikt eraan, drukt ze tegen zijn gezicht en verdwijnt daarna met de noorderzon.

Quote Hij is dan wel niet agressief, maar we willen wel dat de feiten stoppen. De studenten­buurt mag niet langer wakker liggen van de voetenman Michaël Barbé, Gentse politie

Om wie het gaat, is na al die jaren nog steeds niet bekend. Door de jaren heen hebben zeventien vrouwen een klacht ingediend. Uit hun beschrijvingen blijkt dat de man ouder dan 40 jaar moet zijn, fors gebouwd is en donker haar heeft. Al zou hij zich ook af en toe kaal scheren. Volgens de slachtoffers heeft de man een blanke huidskleur. Sommigen omschrijven hem als Oost-Europees, maar dat wordt niet door iedereen bevestigd.

Ook is het ook niet duidelijk of de ‘voetenman’ echt doof is. ,,Het kan net zo goed om een smoes gaan”, legt Michaël Barbé van de Gentse politie uit. ,,Het kan een manier zijn om in contact te komen. Hij vraagt steeds om pen en papier en wordt zo binnengelaten in de woning van de slachtoffers.”

In het opsporingsprogramma Faroek gaf de politie een uitgebreid signalement van de man.

Robotfoto

Om haar boodschap kracht bij te zetten, verspreidt de politie nu een compositietekening van de dader. Ze hopen dat zoveel mogelijk mensen het beeld zien. ,,We weten niet of de man uit Gent afkomstig is”, gaat Barbé verder. ,,Hij kan ook met het openbaar vervoer of de auto naar Gent komen om toe te slaan. We hopen dan ook dat iemand hem herkent of dat hij zichzelf aangeeft . Deze man heeft misschien hulp nodig. Wij kunnen hem daarbij helpen. Hij is niet agressief, maar we willen wel dat de feiten stoppen. De studentenbuurt mag niet langer wakker liggen van de voetenman.”

