‘Georgia klaagt Trump aan om aanzetten tot verkiezingsfraude’

De jury bekijkt of Trump de wet heeft overtreden door zijn poging de verkiezingsuitslag van 2020 in de Amerikaanse staat Georgia te kantelen in Republikeins voordeel. Na die verkiezingen verspreidden de oud-president en zijn bondgenoten onware verhalen over verkiezingsfraude. Ze hielden vol dat Trump helemaal niet verloren had. Ze zetten lokale bestuurders en medewerkers van kiesraden onder druk, waaronder in de staat Georgia, en probeerden zogeheten kiesmannen, die in de VS een belangrijke rol spelen bij de uitslag, te vervangen door hun eigen mensen. Trump zou hebben geprobeerd een verkiezingsofficial van de staat Georgia te bewegen de resultaten van de presidentsverkiezingen van 2020 aan te passen.