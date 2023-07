Geredde ‘jungle-kids’ Colombia uit ziekenhuis: ‘Gaat heel goed met ze’

Met video Moeder Colombiaan­se kinderen leefde na crash nog vier dagen: ‘Voor ze stierf, zei ze dat ze moesten gaan’

Een dag na de wonderbaarlijke redding van vier inheemse kinderen die veertig dagen in de Colombiaanse jungle overleefden, komen steeds meer details naar buiten. Hun moeder leefde na de vliegtuigcrash nog vier dagen. Vlak voor ze overleed, stuurde ze haar kinderen weg in de hoop dat ze herenigd zouden worden met hun vader. Ze wisten zichzelf dankzij cassave, zaden, vruchten en geluk in leven te houden.