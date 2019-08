Gerichte explosie bij pand Deense belastingdienst: veel schade, geen gewonden

Water in jungle vergroot overle­vings­kan­sen vermist meisje (15): 'Ze moet nog in leven zijn’

12:24 De Maleisische autoriteiten hebben duikers ingezet bij de zoektocht naar een vermiste tiener uit Londen. De 15-jarige Nora Anne Quoirin verdween spoorloos uit een resort in het Aziatische land. De lokale brandweer is optimistisch dat de tiener nog in leven is vanwege het grote aanbod aan drinkbaar water in de omgeving.