Geschiedenis van getroffen regio staat bol van de aardbevingen

‘Het was nacht, de maan scheen, het monster kwam zonder waarschuwing, huizen vielen en mensen stierven, de stad veranderde in een begraafplaats.’ Deze dichtregels uit het begin van de vorige eeuw van Nâzım Hikmet - een bekende Turkse dichter en toneelschrijver - hadden vanochtend geschreven kunnen zijn.

Vanwege beperkte historische gegevens is het moeilijk in te schatten hoeveel slachtoffers van aardbevingen er door de eeuwen heen zijn gevallen in Turkije, maar alleen al in de vorige eeuw kwamen daar minstens 85.000 mensen om. Deze eeuw vielen er al 1500 doden, Gaziantep en omgeving (waar het dodencijfer na de beving van afgelopen nacht zeker nog zal stijgen) niet meegerekend. Enkele van de dodelijkste aardbevingen in de recente Turkse geschiedenis zijn de aardbeving in Izmit in 1999, die meer dan 17.000 levens eiste, en de aardbeving in Elazığ in 2020, die resulteerde in 41 doden en 1607 gewonden.

Gedacht wordt nu vooral aan die aardbeving van Izmit. Die begon midden in de nacht en duurde 37 seconden. 17.000 mensen konden het niet navertellen. Om een idee te geven van de materiële schade bij een beving met die kracht: in en rond Izmit werden 66.000 woningen en 11.000 bedrijven vernietigd. Drie maanden later had de Turkse overheid al het puin van 10.000 gebouwen geruimd. Veel mensen trokken weg uit het gebied, wat nu ook dreigt te gebeuren. Destijds was de internationale solidariteit enorm. Er kwam hulp uit 80 landen en ruim 400 artsen en verplegers werden ingevlogen. Nu hebben diverse landen al hulp aangeboden, waaronder Nederland.

Vast in het puin

Net over de grens, in Syrië, deden historici in de loop der eeuwen verslag van enorme aardbevingen. Die van Aleppo in het jaar 1138 kostte 230.000 mensen het leven. Twee eeuwen daarvoor kwamen 20.000 mensen om in Damascus.

Aan de Syrische kant van de grens zijn nu de door de oppositie gecontroleerde regio’s getroffen, aldus de Britse krant The Guardian. Hier wonen zo’n vier miljoen mensen die eerder andere delen in Syrië waren ontvlucht vanwege de burgeroorlog. De gebouwen waarin deze mensen woonden waren al kwetsbaar, omdat ze deels verwoest waren door bombardementen. Hulporganisaties melden dat honderden families vastzitten in het puin en dat ziekenhuizen het enorme aantal gewonden niet aankunnen.

Volledig scherm Reddingswerkers vanochtend in Hama, Syrië. © Reuters

Volgens een reporter van de Arabische nieuwszender Al Jazeera doen reddingswerkers verwoede pogingen mensen uit het puin te halen. ,,Elke tien minuten halen ze een lichaam naar buiten. We hoorden gejuich van mensen boven het puin; de redders hadden een baby gevonden die leek te leven.’’ Het kind werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen is de medische hulp in het gebied ‘al uitgeput’ door de langdurige oorlog in Syrië. Mensen worden in ziekenhuizen behandeld, zelfs in gangen, en er is een tekort aan bloed. Volgens de laatste berichten zijn er in Syrië 467 doden geteld en 1042 gewonden.