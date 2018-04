Geschorste Nigeriaanse politicus smijt geroofde scepter onder viaduct

Bit­coin-dief ontsnapt en verlaat IJsland in hetzelfde vliegtuig als premier

Een man die in IJsland wordt verdacht van het stelen van honderden bitcoin-computers is uit de gevangenis ontsnapt. Volgens autoriteiten is de man het eiland ontvlucht in een vliegtuig naar Zweden. Medepassagiers zeggen dat de IJslandse premier toevallig ook aan boord was.